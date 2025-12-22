Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地現「一日直送」貓狗到港 海關籲切勿光顧：走私不是愛，是虐待

突發
更新時間：18:53 2025-12-22 HKT
發佈時間：18:53 2025-12-22 HKT

香港海關近日揭發多宗走私寵物案件，今日（12月22日）在社交平台發帖呼籲市民，切勿光顧聲稱可從內地「一日直送」貓狗到港的服務。海關強調，購買走私寵物不僅違法，更是助長虐待動物的源頭。

相關報道：星島申訴王 | 放蛇直擊深圳寵物店走私毛孩 公開運送過程標榜2小時到香港

海關稱，走私過程中，貓狗往往被塞進狹窄空間，長時間缺乏食水，承受極度驚恐與壓力，更易感染致命疾病，對動物造成嚴重傷害。海關指出，這種行為絕非愛護動物，而是赤裸裸的虐待

海關提醒市民，真正的愛護應以動物福祉為先，拒絕參與任何走私寵物活動。當局會繼續加強執法，打擊相關非法行為，重申「走私寵物不是愛，是虐待」，呼籲公眾共同保護動物，舉報可疑走私情況，為毛孩提供安全、合法的生存環境。

近期走私寵物到港案件

12月19日：海關人員在文錦渡管制站入境大堂，截查一名39歲抵港男旅客，經搜身檢查後發現其身穿衣服的暗袋內藏有一隻幼貓，約值1000元，遂拘捕該名男子。

11月23日：關員在羅湖管制站入境大堂，截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓，約值2萬元，遂拘捕該名女子。

11月21日：關員同樣在羅湖管制站入境大堂，截獲一名61歲抵港男旅客，經檢查後在其手提袋內檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓，約值2萬元，關員遂拘捕該名男子。

