八鄉逢吉鄉7匪入屋爆竊 遭女戶主撞破 當場被捕

元朗發生爆竊案。今日（22日）凌晨1時21分，八鄉逢吉鄉路一村屋遭賊人入屋爆竊，46歲姓胡女住戶發現，連忙報案。警員接報趕到，即場在村屋外截獲一輛私家車，拘捕7名男子，並在私家車上檢獲一把牛肉刀、一把鎚、兩枝鐵棍、一隻戒指、兩對耳環、港幣約110元及人民幣約1,100元現金；檢獲的財物總值共約2萬元。

被捕7人分別涉嫌爆竊及管有攻擊性武器，正被扣留調查。據悉，當中4人為巴基斯坦裔（19至36歲）、1人是印度裔（21歲）、1人來自埃及（17歲）、1人是法國人（24歲）。除了一名巴漢持有香港身份證，其餘6人持「行街紙」，案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進。