輔警系列｜前督察「轉跑道」任校長近十載 再披制服執勤 借校舍助宏福苑災民

突發
更新時間：07:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-22 HKT

早年加入警隊擔任督察的陳沚抒，因女兒出生轉而投身教育工作，開辦涵蓋幼稚園至中學的國際學校，告別警界近十載，及至2020年因社會分化嚴重，舊同袍需長期超負荷工作，為此感到痛心，決意再度披上制服，以輔警身份協助守護香港。陳沚抒表示，會將警隊的紀律、團隊精神及助人價值觀培養下一代，亦會將教育領悟帶回警務工作，以同理心、耐性服務市民，兩份工作相得益彰。

中區警署軍裝巡邏小隊輔警警員、同時是一所國際學校校長的陳沚抒，將警隊的團隊精神及助人價值觀傳授給下一代，亦將從教育工作領悟出的同理心和耐性帶回警務工作。
「最初誤打誤撞加入警隊，結果令我有所成長，學會自信，並且發現自己的潛力和領導才能，充滿意義。」現時駐守中區警署軍裝巡邏小隊的輔警警員陳沚抒於2005年成為督察，其間曾派駐元朗，擔任巡邏小隊的指揮官，後來加入警察公共關係科（現稱公共關係部），負責電視節目《警訊》的製作，5年後基於家庭原因及女兒出生選擇離任。

離開警隊後，陳沚抒陪伴女兒成長，從中萌生開辦托兒所的想法，於是坐言起行，及後逐步擴展至幼稚園、小學以至中學教育。她坦言，開辦國際學校的動力源於不贊同傳統的「逼迫式」教學，認為「快樂學習」相當重要，因此決意投身教育界，現時學校已發展完整的教育體系，覆蓋兒童至青少年的成長階段。

陳沚抒早前參與輔警周年訓練，其女兒亦有到場支持。
在教育方面，陳沚抒亦將過去於警隊的所見所學融入教育工作，例如向學生灌輸紀律、助人精神和團隊合作。她舉例，學校開設的領導力課程可培養學生的思考能力、正向價值觀和身心健康，每星期更抽空與學生到尖沙咀向露宿者派飯，或是探訪獨居長者，「學生從最初需要我帶領，到現在能自行運作義工隊，可說成功將正向思想和價值觀帶給下一代，這正是教育的意義。」

及至2019年的社會事件，社會嚴重分化的情況持續多時，身為校長的陳沚抒眼見舊同事長時間超負荷工作，深感心痛，翌年決定重返警隊出任輔警，「我曾受警隊栽培，也有相關知識，所以想以輔警身份在前線幫忙。」

大埔宏福苑大火過後，陳沚抒將位於過渡性房屋旁邊的校舍借出，更動員學校師生整理校舍，望為受影響的居民提供活動空間。
如今陳沚抒兼顧兩職，白天管理學校，晚上或週末穿上輔警制服執勤，在前線處理各種求助案件。對於再次穿上警察制服，她笑言心態的變化很大，因為年輕時年少氣盛，性格較為剛烈，及至成為校長和兩名女兒的母親後，耐性和同理心明顯增加，「管理學校、接觸市民兩份工作，可以說是相輔相成。」

從督察轉變為輔警警員，陳沚抒未有感到不適應，反而覺得更加「貼地」，因為前線警員與市民有更多的親身接觸，更能建立警民溝通橋樑，她亦為能在前線工作中幫助市民感到充滿意義，「以前在公共關係科工作，經常強調正面形象，其實前線工作都會影響市民對警察的印象，有時候多一句慰問，市民已經相當開心，所以更需要保持同理心，多從市民角度思考。」

早年加入警隊擔任督察一職的陳沚抒（中），於2020年再次披上制服，以輔警身份協助守護香港。
作為教育工作者，陳沚抒經常將輔警的工作經歷轉化成學生的學習要點。她舉例，某日在中環遇到一名男子赤裸遊蕩，截停後得知對方因失業而不開心，脫衣是為了宣洩情緒，顯示自己一無所有。事件被媒體報道後，有學生取笑事主，她以此作為教學機會，與學生討論處理逆境與培養韌性的重要性，「父母經常替孩子解決問題，導致他們不習慣面對困境，或有埋怨、推卸責任的心態，所以更要強調韌性，避免於逆境中一蹶不振。」

另外，大埔宏福苑上月發生五級火災後，社會各界紛紛伸出援手，陳沚抒亦將學校校舍借出。她透露，學校擁有3個校址，其中一個空置校舍位於受影響居民入住的過渡性房屋旁邊，「那一刻很想幫忙，剛好校舍鄰近災民居住的過渡性房屋，於是開放整個校舍，讓義工存放捐贈物資，並提供休息空間。」

陳沚抒積極培養學生的助人精神，每星期更會抽空與學生進行義工活動。
她續指，當發現20多名兒童入住過渡房屋時，擔心孩子整天困於室內，因此迅速動員學校師生和義工清潔校舍的滑梯、沙池和圖書館，並擺放玩具和圖書，為孩子提供活動空間，「這是一件很難過的事情，但我希望他們知道，有很多人陪伴他們渡過難關。」

陳沚抒亦將事件轉化為教學機會，例如校方舉辦了便服日籌款活動，將善款捐助災民，並向學生灌輸「積小成多」的道理，「在別人眼中可能微不足道，但我們要從小培養善心和守望相助的價值觀。」此外，該校具備藝術治療專業的老師亦為受影響兒童提供心理支援，「今次事件影響深遠，我們就在旁邊，一直關注他們的需要。」

記者 麥鍵瀧

