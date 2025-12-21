灣仔泊車糾紛｜停車場打烊通宵關閘 被困七人車「無電」一度阻出口

灣仔莊士敦道181號一個非24小時營業的停車場，於今日（21日）凌晨「打烊」時段關閘，導致最少13名車主返回停車場時未能取回車輛離開，引發泊車糾紛，警方列作「投訴」處理。直至今早，停車場再度開閘營業，惟期間有七人車車主離開時聲稱車輛「無電」，停在出閘口造成阻塞，再次驚動警方到場調停。停車場管理公司最後同意向受影響車主，退回通宵至早上7時泊車費，事件才告平息。

現場所見，停車場入口設有告示牌，顯示每小時收費為34元，下方列明營業時間為上午7時30分至凌晨12時30分，並標示「不設通宵服務」的提示字句。有受影響車主謝先生，通宵在車內逗留約8小時，至今晨停車場開閘營業，他急不及待駕車離開。惟最前排的七人車停在出閘口，車主聲稱「無電」，導致後面另外最少5部車輛也無法出閘。

謝先生不滿表示，今早他曾向職員交涉但不果，對方表明：「廿幾年都係咁（凌晨關閘），寫到明㗎啦！」他直言自己早於今日凌晨12時30分前已返回停車場取車，但已見停車場落閘，懷疑有人提早關閘，認為停車場管理公司應就事件作出交代。

多名警員接報後到場處理，並協助停車場與車主進行協商。至早上約10時30分，有車主引述停車場職員，承認在事件中有「不足地方」，並願意退回通宵至早上7時的泊車費。事件最終得到解決，一度「無電」停在出閘位的七人車駛離停車場，其他5輛車輛亦陸續駛走。