Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理

突發
更新時間：04:22 2025-12-21 HKT
發佈時間：04:22 2025-12-21 HKT

灣仔發生停車場泊車糾紛事件。警方今日（21日）凌晨零時許接獲報案，指有車主在莊士敦道181號一個停車場泊車後，因車場關門未能取車。警員接報到場，經初步調查，將案件列作「投訴」處理。

其中一名車主鄭先生表示，這是他首次使用該停車場。他於周六（20日）下午約5時將車停泊於上址，至凌晨12時29分返回取車時，發現停車場鐵閘已關上，未能將車駛走，遂報警求助。警方於凌晨約1時06分到場，曾與停車場管理人員溝通，但對方拒絕即時開閘。

鄭先生指出，當時約有13輛私家車被困場內，據他了解，停車場將於早上7時30分才會重新開閘。他稱，與其餘車主互不認識，直至當晚到場取車，才得知停車場並不提供通宵服務。

停車場出入口列明營業時間及「不設通宵服務」。蔡楚輝攝
停車場出入口列明營業時間及「不設通宵服務」。蔡楚輝攝
停車場在凌晨時間關閘。蔡楚輝攝
停車場在凌晨時間關閘。蔡楚輝攝
大批車主未能將車駛走。蔡楚輝攝
大批車主未能將車駛走。蔡楚輝攝

他又指，現場有私家車排至閘前，其中排在最前的車輛駛至閘口時，仍未到凌晨12時30分，質疑車場方面提早關閘。他指過往亦曾有車主遇到類似情況，惟管理公司「意見接受，態度照舊」。

另一名女車主梁小姐則表示，她於凌晨12時30分前到達停車場取車，當時車閘已關閉。她指出，停車場營業時間的告示字體細小，較收費標示不顯眼，認為營業時間應清楚展示在拍八達通的位置，讓駕駛者更容易留意。她稱，事前並未預期停車場會於凌晨時分關門。

現場所見，停車場入口顯示每小時收費為34元，下方列明營業時間為上午7時30分至凌晨12時30分，並標示「不設通宵服務」的提示字句。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
10小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
19小時前
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
兩岸熱話
5小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
01:21
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
突發
11小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
8小時前
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
兩岸熱話
9小時前
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲 最後露面門牙掉光令人心酸 曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
7小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
12小時前
排隊7年派無敵公屋王 入住4人海景單位羡煞旁人 網民一窩心原因提醒少買傢俬
排隊7年派無敵公屋王 入住4人海景單位羡煞旁人 網民一窩心原因提醒少買傢俬｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
法醫分析張文隨機斬人案。
台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪
兩岸熱話
6小時前