灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理

灣仔發生停車場泊車糾紛事件。警方今日（21日）凌晨零時許接獲報案，指有車主在莊士敦道181號一個停車場泊車後，因車場關門未能取車。警員接報到場，經初步調查，將案件列作「投訴」處理。

其中一名車主鄭先生表示，這是他首次使用該停車場。他於周六（20日）下午約5時將車停泊於上址，至凌晨12時29分返回取車時，發現停車場鐵閘已關上，未能將車駛走，遂報警求助。警方於凌晨約1時06分到場，曾與停車場管理人員溝通，但對方拒絕即時開閘。

鄭先生指出，當時約有13輛私家車被困場內，據他了解，停車場將於早上7時30分才會重新開閘。他稱，與其餘車主互不認識，直至當晚到場取車，才得知停車場並不提供通宵服務。

停車場出入口列明營業時間及「不設通宵服務」。蔡楚輝攝

停車場在凌晨時間關閘。蔡楚輝攝

大批車主未能將車駛走。蔡楚輝攝

他又指，現場有私家車排至閘前，其中排在最前的車輛駛至閘口時，仍未到凌晨12時30分，質疑車場方面提早關閘。他指過往亦曾有車主遇到類似情況，惟管理公司「意見接受，態度照舊」。

另一名女車主梁小姐則表示，她於凌晨12時30分前到達停車場取車，當時車閘已關閉。她指出，停車場營業時間的告示字體細小，較收費標示不顯眼，認為營業時間應清楚展示在拍八達通的位置，讓駕駛者更容易留意。她稱，事前並未預期停車場會於凌晨時分關門。

現場所見，停車場入口顯示每小時收費為34元，下方列明營業時間為上午7時30分至凌晨12時30分，並標示「不設通宵服務」的提示字句。