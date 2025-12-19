Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

積金易｜騙徒冒充供款人開戶 呃走$180萬強積金 5男落網另涉洗黑錢$7800萬

突發
更新時間：15:56 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:14 2025-12-19 HKT

警方周三（12月17日）搗破一個與積金易平台有關的詐騙及洗黑錢犯罪集團，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名男子（28至65歲），包括主腦及骨幹成員。詐騙集團涉嫌今年3至11月期間，利用僞造身份證，冒充供款人在「積金易」開戶，並盜取強積金存款。

網罪科科技罪案組警司張巧儀表示，案中有12名供款人被冒認身份，當中3人共約180萬元的強積金（MPF）存款被騙徒成功轉走，6人成功開戶但沒有被轉走存款，3人資料外洩但未被開戶；另外，該集團亦涉清洗犯罪得益高達7800萬元。

相關報道：積金易｜電子認證被騙徒僞造身份證繞過 eKYC開戶暫停 可透過「智方便」註冊

警方今日見記者，交代一個詐騙集團利用「積金易」騙走市民強積金案件。楊偉亨攝
詐騙集團五大步驟 用假證成功繞過電子驗證

網罪科科技罪案組總督察李俊岷簡述案情，表示今年10月下旬一名市民嘗試在「積金易」開戶，發現其身份資料被人盜用成功開戶，進一步查詢後驚覺自己81萬元強積金存款被人以「退休」為理由提走，款項被轉至一個冒充受害人所開立的銀行戶口，因此市民報警求助。

警方跟進調查後，發現該詐騙集團以5個步驟，逐步騙走市民強積金：

警方跟進調查後，發現該詐騙集團以5個步驟，逐步騙走市民強積金。
  • 一：疑犯透過非法渠道，取得受害人曾遺失或洩露的個人資料後，製作出帶有傀儡成員照片的偽造香港身份證；
  • 二：傀儡冒充受害人在「積金易」平台開戶，並利用偽造身份證，成功繞過開戶時的電子客戶身份驗證程序（俗稱eKYC），令「積金易」戶口順利連結至受害人的強積金帳戶；
  • 三：傀儡再以同一手法，冒充受害人開立銀行戶口。隨後，騙徒以退休等不同理由申請提取強積金，將受害人強積金存款轉至上述傀儡戶口；
  • 四：騙徒為逃避追捕，利用多個傀儡戶口，將款項多層次、跨行轉賬，以清洗黑錢；
  • 五：經多重轉賬後，騙徒便在銀行分行或提款機提走現金。
積金易開戶時的電子客戶身份驗證程序（俗稱eKYC）。積金局網頁截圖
 犯罪集團分工明確 

網罪科人員經過情報分析，鎖定詐騙集團主腦及兩名骨幹，他們主要負責策劃、招攬傀儡成員、安排傀儡成員冒充受害人開戶、控制受害人積金易戶口提款、招攬傀儡戶口洗黑錢、親自最终提款等。警方更發現，他們所操控的多個傀儡戶口，僅在今年10月至11月期間，已清洗了高達7800萬元黑錢。

警：騙徒上載假證文件質素「驟眼睇都真」

至周三（12月17日）時機成熟後，警方隨即行動拘捕上述首腦、兩名骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪。行動中警方檢獲約2萬元現金、被捕人犯案時衣著、懷疑連接受害人積金易戶口的手提電話、申請提取強積金的虛假文件、傀儡銀行戶口相關文件等。

涉案證物中未見有虛假身份證，被問及假證仿真程度時，警方表示調查過程中所發現的其實是「上載文件」，而相關文件質素是「驟眼睇都真」。目前，警方仍在追查犯罪集團如何取得受害人身份證資料，以及疑犯製造僞造身份證流程等。

警方呼籲市民妥善保管自己個人資料。
警方提醒市民妥善保管自己個人資料及身份證明文件，不要輕易將身份證上面個人資料給予他人，避免被不法之徒利用；其次，市民應主動留意自己資產管理平台，確保沒有異常的登入或資金流動，如有懷疑應向相關機構查詢。
 

