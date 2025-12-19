冒充供款人於「積金易」開戶呃走$180萬MPF 詐騙集團5男落網 另涉洗黑錢$7800萬
警方周三（12月17日）搗破一個與積金易平台有關的詐騙及洗黑錢犯罪集團，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名男子（28至65歲），包括主腦及骨幹成員。詐騙集團涉嫌利用僞造身份證，冒充供款人在「積金易」開戶，並盜取強積金存款。
網罪科科技罪案組警司張巧儀表示，案中有12名供款人被冒認身份，當中3人共約180萬元的強積金（MPF）存款被騙徒成功轉走，6人成功開戶但沒有被轉走存款，3人資料外洩但未被開戶；另外，該集團亦涉清洗犯罪得益高達7800萬元。
