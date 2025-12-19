Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊利沙伯醫院走犯│35歲涉搶劫盜竊男疑犯照X光 趁機逃脫警搜捕中

突發
更新時間：13:11 2025-12-19 HKT
發佈時間：13:11 2025-12-19 HKT

伊利沙伯醫院發生走犯事件。今日（19日）上午11時許，一名涉嫌搶劫及盜竊三宗罪的35歳男疑犯，被押解到伊利沙伯醫院照X光期間逃脫。大批警員接報在伊利沙伯醫院附近搜捕疑犯。有閉路電視拍攝到，身穿白色上衣、病人服長褲的男疑犯，赤足奔往S座往加士居道方向逃去。

 

據悉，逃脫的疑犯是黃大仙警區重案組探員於本月17日拘捕的男子，他涉嫌以「身體不適」為由，誘使街市檔員送貨至工廠大廈搶劫，事後乘的士逃逸。警方分析大量閉路電視片段後鎖定疑犯，相信他亦與較早前多宗案件有關，包括於11月底及12月元朗及深水埗的2宗劫案、12月於天水圍、長沙灣、油麻地及旺角的6宗竊案，以及11月底天水圍1宗「不付款而離去」案。涉案財物包括多名受害人的手袋、銀包、現金、信用卡及電話等個人物品，總值逾港幣5.1萬元。

警方展示拘捕行動後所檢獲的證物

警方於12月17日在疑犯的荃灣住所，以3項「搶劫」罪、6項「盜竊」罪及1項「不付款而離去」罪，將該名涉案35歲本地男子拘捕，並檢獲疑犯犯案時衣物，同時起回部分受害人失物。

 

 

