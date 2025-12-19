Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼抵港航班 偷女乘客腰包 50歲內地漢斷正被捕

突發
更新時間：10:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：09:58 2025-12-19 HKT

機場警區昨日（18日）接獲報案，指同日一班由印尼飛往香港的航班上，一名女乘客將腰包放於座位前方儲物格，其後被其他乘客發現有一名男子懷疑取走腰包並嘗試打開。

機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕該名50歲內地男子，涉嫌「盜竊」。該名男子現正被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，特別是在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十年，市民切勿以身試法。

