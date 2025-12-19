宏福苑五級火│大批同袍到達靈堂 市民獻花致敬 「用生命拯救生命」

大埔宏福苑五級火造成重大傷亡，包括救火期間殉職消防隊目（追授）何偉豪。今(19日)早上消防處為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。今早8時許，大批消防同袍到紅磡世界殯儀館致祭，亦有市民專程到場向何偉豪鞠躬獻花。有市民坦言何偉豪無私救人，犧牲甚大，香港人永遠感謝他，「用生命拯救生命」，祈願他得到安息。

市民胡先生指何偉豪無私救人，好大犧牲，未婚妻亦忍住傷痛，作為香港市民的他應盡點心意。「呢個係港殤，沖天大火，經營幾十年的家園突然一下子燒晒，家破人亡，一無所有，尤其好多年青時住到依家四十幾年，成六、七十歲，要面對新環境，其實好悲慘。」他說香港人永遠感謝何偉豪作出的犧牲。

羅先生表示，「何偉豪為我哋咁辛苦，應尊敬佢，佢犧牲性命及付出，希望佢得到安息。」在英國留學的關同學對事件感痛心及傷心，趁聖誕假期回港亦到來致祭。「今次大火，好多市民走咗，今日專程過來悼念何偉豪及所有死者，喺英國時做唔到乜嘢，希望今日盡公民責任，希望所有死難者及何偉豪的家屬，保重身體。」

市民何先生亦到來獻花致祭，他說何偉豪不幸殉職，英雄不朽，他本人衷心致敬。他語重心長表示，希望香港市民為前線人員着想，不要再在颱風期間，帶子女追風逐浪，因為這樣最後的惡果可能是由拯救人員承擔風險。

他翻查資料，獲悉至今有38位殉職的消防及救護人員，他們「用生命拯救生命，相當偉大」。他衷心祝福他們安息，香港市民在今次事件深受感動，「希望唔好再發生，天佑香港。」