電騙團夥疑專聘內地人避執法 警拘17歲雙程證少年 堵截30萬元騙款

警方近日破獲「猜猜我是誰」電話騙案團夥，一名88歲長者接獲騙徒假扮其兒子來電，訛稱因傷人被捕需30萬元保釋金。警方及時介入，同日拘捕一名17歲持雙程證內地少年，並揭發他與另一宗涉款10萬元的同類案有關。警方相信，犯罪集團刻意招募內地人，懷疑利用他們短期留港特性犯案，增加追查難度。

深水埗警區重案組高級督察雲天星表示，昨日（12月17日）拘捕的涉案男子年僅17歲，持雙程證並無業。至於受害人則為一名88歲受害長者，他昨早收到假扮親屬的騙徒電話，對方訛稱其兒子涉傷人被捕，急需30萬元保釋金。長者救子心切，打算交出現金。幸警方及時揭發，同日較後時間在屯門以「串謀詐騙」罪拘捕該名內地少年，制止了長者損失。

警方經調查後，再揭發該名內地少年曾於昨日中午時分，在荔景山道向另一人收取10萬現金。 警方呼籲該名受害人盡快向警方報案。目前，被捕內地少年正被扣查，稍後被暫控相關罪名，案件明日（12月19日）將在西九龍裁判法院提堂。

深水埗警區重案組高級督察雲天星。

警方提到，今年11至12月期間，深水埗警區刑事部在5次針對電騙的行動中，拘捕了6名騙徒，包括收錢傀儡、「睇水仔」及處理贓款骨幹，當中有4男是持雙程證（17至35歲）。警方相信，犯罪集團特意僱用內地人士，利用他們在香港短暫逗留的特點，試圖增加警方追查難度。

同時，警方亦留意到犯罪集團針對港漂生，訛稱他們涉及犯罪活動，強逼他們成為「特務調查員」，指派他們親身與受害人見面，向受害人展示的偽造警察委任證、內地執法人員證件或調查文件等，並協助收取調查保證金。

警方提醒市民，不論本港或內地執法機關，都絕對不會要求市民在街上繳交「保釋金」。如果收到親友聲稱自己被捕電話，可以問清楚對方位置，然後向警署核實。此外，無論本港及內地執法機構，都不會透過電話招募或強迫市民成為「特務調查員」，更不會提供虛假工作證明文件或要求任何市民向其他人收取金錢。

最後，警方向所有人警告，包括遊客及學生，切勿一時貪念賺快錢，以任何方式參與騙案，警方重申「串謀詐騙」是非常嚴重的罪行。一經定罪，最高可判處監禁14年。由於電騙案件情況嚴重，警方會考慮根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請對涉及相關罪行的被捕人士加刑，市民切勿以身試法。