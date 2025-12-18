珍惜生命｜屯門田景邨男子飛墮平台 送院搶救不治
屯門發生墮樓案。周三（17日）晚上8時許，警方接獲田景邨田樂樓的保安員報案，指發現一名男子倒臥在大廈平台，懷疑從高處墮下。
人員接報到場，姓楊（33歲）男子昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信男子從大廈一走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
