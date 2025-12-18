Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜屯門田景邨男子飛墮平台 送院搶救不治

突發
更新時間：00:42 2025-12-18 HKT
發佈時間：00:42 2025-12-18 HKT

屯門發生墮樓案。周三（17日）晚上8時許，警方接獲田景邨田樂樓的保安員報案，指發現一名男子倒臥在大廈平台，懷疑從高處墮下。

人員接報到場，姓楊（33歲）男子昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信男子從大廈一走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

