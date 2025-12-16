警西九龍打擊違例泊車 發逾900張告票拖7車 52歲男涉四罪被捕

油尖警區聯同西九龍總區交通部人員周一（15日）在區內黑點進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊違例泊車事項行動。

行動期間，人員共發出955張定額罰款通知書及拖走七輛對交通造成嚴重阻塞的車輛 ，人員亦拘捕一名52歲非華裔男子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「涉嫌駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔 」。

警方指，截至今年十一月，油尖警區共發出191 390張定額罰款通知書及攝錄到1 602宗司機違例事項，希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。

警西九龍打擊違例泊車 發逾900張告票拖7車。警方圖片

警方稱油尖警區將持續嚴厲執法，確保交通暢通及提高道路使用者的道路安全與守法意識，以保障市民安全。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。