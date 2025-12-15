Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

騙徒冒充水務署發「追水費」釣魚短訊 署方報警籲市民慎防

突發
更新時間：21:03 2025-12-15 HKT
發佈時間：21:03 2025-12-15 HKT

網上近日流傳一則偽冒水務署、簡繁字混雜的詐騙短訊，要求收件市民點擊虛假網站（wsdgov[.]com）後，透過網站顯示的超連結繳付水費帳單。水務署今日（12月15日）發新聞稿，呼籲市民提高警覺，強調與該虛假網站沒有任何關係，並已就事件向警方報案。

水務署表示，已登記水務署電子服務帳戶及電子帳單服務的市民，可於水務署官網（www.wsd.gov.hk）通過驗證才可查閱其電子帳單及取得帳單上的「轉數快」二維碼繳費。

水務署提醒市民，如接獲不明來歷的電郵或短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向上述網站或其他可疑網站提供個人資料，應與警方聯絡。如有查詢，可致電水務署客戶服務熱線2824 5000。

除了向水務署官方渠道查詢外，亦致電防騙易熱線18222，或使用警方的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，評估詐騙風險。目前，相關冒充水務署的網站已在「防騙視伏器」中顯示為「高危有伏」。

