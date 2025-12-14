Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜吐露港公路車轆飛脫 男警臨危不亂起飛腳踢跌 網民大讚：快狠準

突發
更新時間：19:23 2025-12-14 HKT
發佈時間：19:23 2025-12-14 HKT

吐露港公路有輪胎滾行百米，駛經車輛險遭撞及，幸有警員臨危不亂，及時「起飛腳」踢跌輪胎，有驚無險。多名網民讚警察的行為，又指他處變不驚：「值得加獎！香港警察加油！」

網上今日（14日）流傳一段影片，片段顯示事發時間為昨日（13日）早上9時37分。當時吐露港公路車水馬龍，往大埔方向有數十輛車行駛，惟至天鑽附近時，所有車突然收慢，未幾有一個輪胎沿快線旁邊的影線緩緩滾行，猶如「自動導航」一樣。一名男警從PTU警車落車，之後「起飛腳」踢跌輪胎，阻止輪胎擊中其他駛經車輛。

發帖的網民表示，幸有警察及時幫助，否則後果堪虞。有網民亦表示警察的行為值得嘉許，「呢個警察有啲料」、「值得加獎！香港警察加油！」、「快狠準」、「呢個真心抵讚」、「比個like」。

