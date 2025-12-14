Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林道兩小巴與的士相撞 最少12人受傷

突發
更新時間：10:14 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:34 2025-12-14 HKT

港島西區發生交通意外，多人受傷。今日（14日）早上約9時，兩輛小巴和一輛的士在薄扶林道109號對開相撞，據報有最少12人受傷，多輛救護車到場救援。幸全部傷者輕傷，由救護車送往瑪麗醫院治理。

涉事的兩輛小巴分別行走23號線和28S線，其中28S線小巴損毀較嚴重，車頭擋風玻璃爆裂，泵把損毀，左邊車頭燈亦撞至鬆脫「吊吊揈」；而的士則車尾損毀。

23號線小巴的男司機講述經過，指事發時涉事的士沿薄扶林道慢線行駛，他則駕駛小巴沿快線而行。其間他打燈由快線切入慢線，尾隨的士行駛，未料途中行人路有2名乘客欲截乘的士，結果涉事的士突然停下，他的小巴收制不及撞上的士車尾。後面的28S線小巴亦撞上其23號線小巴。他直指的士司機「任何指示燈都冇打，跟住急停」，導致意外發生。警方正調查意外原因。

