天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火

天水圍今晨（13日）發生火警。天澤邨澤潤樓一個高層單位凌晨時份突然冒煙起火，火勢迅速蔓延，陷入火海。消防接報到場開喉撲救，救出一名51歲男子，他身體多處被嚴重燒傷，昏迷送院治理。事件中，至少有400名住戶被緊急疏散。消防調查後認為火警原因有可疑，列緃火案跟進調查。

男傷者身體多處燒傷 不斷痛苦掙扎

事發於今日凌晨3時43分，警方接獲多人報案，指天澤邨澤潤樓有單位冒出濃煙並起火。消防人員迅速到場，隨即開喉灌救。

根據網上圖片及影片，該高層單位當時已陷入一片火海，現場濃煙密佈，警鐘持續鳴響。消防員救出一名男傷者，救護員隨即在該樓層升降機前方位置，為傷者提供初步治理。消息指，51歲姓謝男傷者為起火單位戶主，他身體多處地方燒傷，疑因傷勢嚴重一度不斷痛苦掙扎。他隨後被救護車送往屯門醫院接受治理。

火勢於同日凌晨4時11分被消防人員撲滅。在火警發生期間，多名住戶從睡夢中驚醒，前往樓下暫避，事件中有400至500人緊急疏散至樓下空地暫避，有人仍身穿睡衣褲，亦有帶同寵物逃生。警方和消防調查起火原因後認為有可疑，列緃火案跟進。