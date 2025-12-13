昂船洲大橋3車相撞 女鐵騎士倒地受傷送院

昂船洲大橋周五（12日）晚上發生一宗三車相撞交通意外，涉及兩輛私家車和一輛電單車。事故導致女電單車司機人仰車翻倒地受傷，清醒送院治理。

事發於周五晚上10時許，當時兩輛私家車和一輛電單車正沿昂船洲大橋往元朗方向行駛。三車在行駛期間發生碰撞，導致電單車失控倒地，零件散落一地。

電單車女司機因跌倒造成四肢擦傷，所幸仍然清醒。救援人員接報趕至現場，為傷者進行初步處理後，由救護車將她送往瑪嘉烈醫院接受治理。

就現場所見，涉事電單車橫亘在馬路中央，警員在場拉起封鎖線進行調查，以確定三車相撞的具體原因。

受車禍影響，昂船洲大橋往機場方向的部份行車線暫時封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，交通一度繁忙。