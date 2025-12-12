中年女商人墮假冒官員電騙失$7400萬巨款 22歲女公關收錢被捕

一名50多歲的女商人誤墮假冒官員騙案，4個月內合共損失逾7400萬港元積蓄，警方經調查後拘捕一名22歲女公關，她遭騙徒招募成為特務調查員，被指派與受害人見面，並向對方展示由集團提供的假冒執法人員證件及調查文件，協助收取調查保證金。

警方昨日（11日）接獲一名女子報案，指在今年8月收到騙徒來電，對方訛稱為內地執法人員，指控她涉及多項犯罪活動，要求提供資金作資產審查及將調查內容保密。騙徒亦透過視像通話向受害人展示偽造的證明文件。

受害人不虞有詐，於9月至12月期間按騙徒指示，將7400萬港元分72次轉賬至騙徒指定的8個銀行戶口，每次款項由4.5萬元至150萬元不等。至周三（10日）騙徒要求受害人在其深水埗區的住所附近交付31萬港元現金予假冒調查人員。當完成現金交易後，騙徒隨即失聯，受害人始覺受騙，並於翌日報警。消息指，受害人為一名50多歲的女商人。

由於騙款的金額龐大，深水埗警區重案組接手調查，並翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃所安裝的閉路電視系統，成功鎖定一名向受害人收取騙款的集團成員，並在同日傍晚拘捕一名22歲女子。

被捕女子為公關 遭騙徒招募成特務調查員

被捕女子報稱公關職員，警方調查發現她早前遭自稱內地執法官員的騙徒招募成為特務調查員，被指派與受害人見面，並向對方展示由集團提供的假冒執法人員證件及調查文件，協助收取調查保證金。集團成員指示被捕女子將收取的現金兌換成虛擬貨幣，再轉至不同的虛擬貨幣錢包，清洗騙款。警方其後在被捕人的住所內，檢獲偽造香港警察委任證及假內地執法人員證件。她現正被扣留調查，將被暫控一項以欺騙手段取得財產罪。

警方指騙徒用多種不同方法以獲得受害人的信任，包括在電話內透露自己是內地執法機構人員，亦曾透過視像通訊出示調查文件，令受害人信以為真。