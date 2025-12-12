Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣P牌私家車失控自炒 四輪朝天「反肚」 司機輕傷拒送院

突發
更新時間：03:10 2025-12-12 HKT
發佈時間：03:10 2025-12-12 HKT

荃灣昨日（11日）深夜發生一宗驚險交通意外。一輛掛有P牌的白色私家車沿海興路行駛期間，懷疑失控自炒翻側，四輪朝天「反肚」橫亘路中。意外中男司機輕微擦傷，幸無大礙，拒絕送院治理。

事發於晚上9時43分，涉事私家車當時沿海興路往海安路交界方向行駛。當駛至柴灣角通風大樓對開路段時，車輛突然失控，猛烈撞向路邊設施後翻側，嚇得途人立即報案求助。

一輛掛有P牌的白色私家車沿海興路行駛期間，懷疑失控自炒翻側，四輪朝天「反肚」橫亘路中。fb「突發馬路車cam大全」
現場照片可見，該輛白色P牌私家車嚴重損毀，底朝天翻倒在路面上，車窗玻璃碎片散落一地，有部分欄杆亦被撞至扭曲變形。

警方及救援人員接報趕到現場，經檢查後證實，私家車男司機僅受輕微擦傷，他清醒並拒絕送院。警員現正封鎖現場，調查車禍發生的確切原因，包括是否涉及車速過快或其他人為因素。

 

