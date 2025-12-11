Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

打鼓嶺堆填區地盤工傷 55歲睇位男工遭吊運物擊中 骨折頭傷送院

突發
打鼓嶺新界東北堆填區擴建計劃地盤發生嚴重工業意外，今日（12月11日）早上10時許有人報案，表示一部液壓起重機運作期間，吊臂突然失控，吊運物件從約一呎高位置墮地，意外擊中地面一名負責「睇位」的55歲姓郭男工人。 

意外後男工後腦及腳部受傷，仍有意識。救護員接報到場，將傷者送往威爾斯親王醫院救治。環境保護署其後發新聞稿，表示傷者為分判商一名工人，初步資料顯示其頭部受傷，部分身體部位亦骨折。

打鼓嶺新界東北堆填區。資料圖片
環保署責成承辦商七天內交報告

環保署強調，高度關注該宗工業意外，並對受傷工人及其家屬表示深切慰問。事發後，環保署已即時派員到醫院，了解事件及傷者情況，並對傷者及其家屬表示深切慰問，及向他們提供適切協助。

環保署重申，十分重視這宗意外，事發後已即時通知勞工處及警方，並要求承辦商全力配合勞工處的調查。環保署亦已責成承辦商七天內就事件提交報告。環保署一直重視建築工程工地安全，並緊密監察承辦商的工作。承辦商除每日定時巡查工地和職業安全情況，亦須為分判商提供安全培訓。
 

