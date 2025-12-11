宏福苑五級火｜36歲男冒充災民呃援助 被控4罪周五提堂

警方早前拘捕一名36歲男子，涉嫌在大埔宏福苑五級火過百死慘劇後，使用他人的身分證影印本申請災民證，之後再到數間社福機構申請援助金。至今日（12月11日）警方表示，被捕男子已被暫控一項「欺詐」罪、兩項「以欺騙手段獲得財產」罪及一項企圖「以欺騙手段獲得財產」罪，案件將於明日（12月12日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

案件將於明日（12月12日）上午在粉嶺裁判法院提堂。資料圖片

案情顯示，一名大埔火災災民12月5日報案，指懷疑有人於11月29日至12月2日以其住所單位登記緊急救濟登記證（災民證）並領取社福機構援助金。警方接報經深入調查後，12月9日在大埔趁涉案36歲男子向一社福機構騙取援助金時，當場將其拘捕。

相關報道：宏福苑五級火｜36歲無業男涉冒災民身份 呃$1.8萬援助金被捕

警方相信，被捕男子在11月29日以屬於他人的身分證明文件登記成為災民，並在獲得災民證後向共3間社福機構騙取及企圖騙取共1.8萬元的援助金。該身分證明文件相信由被捕人於6月一宗假冒官員電話騙案中獲得。