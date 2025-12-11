Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關截查兩內河船 檢$7500萬走私貨 包括藥劑海味雪茄等

突發
更新時間：17:31 2025-12-11 HKT
發佈時間：17:31 2025-12-11 HKT

香港海關透過情報分析及風險評估，在11月19及20日，分別抽查兩艘由香港出發前往澳門的內河船。經查驗後，海關在該兩艘船上檢獲共約值7500萬元懷疑走私貨物，包括懷疑藥劑製品、懷疑受管制屬瀕危物種的膨魚鰓及植物、乾海味、雪茄及電子產品。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

海關強調，作為專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私。海關執法將絕不鬆懈，繼續嚴厲打擊海上走私，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時針對性反走私，全力遏止相關罪行。

海關呼籲市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]），或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑走私活動。

