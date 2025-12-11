Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園

更新時間：15:54 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:54 2025-12-11 HKT

消防處今日（11日）向宏福苑五級大火中殉職的屬員何偉豪，追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間堪稱典範的服務及無私的精神。追授儀式於沙田消防局舉行，消防處處長楊恩健向何偉豪頒授追授函件及消防隊目階級章刺繡，由何偉豪家人代表接受，新界北總區的屬員亦在場見證。

消防處又稱，將於12月19日在九龍紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，隨後前往和合石浩園舉行安葬儀式。

何偉豪生於1987年，在2016年加入消防處任職消防員，隸屬沙田消防局，服務消防處約九年來一直表現優秀，克盡職守。消防處形容，何多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹。

今年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動期間因公重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。消防處讚揚，何偉豪英勇無畏、向火逆行的奉獻精神，充分體現「救災扶危，為民解困」的消防使命。

