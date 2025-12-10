宏福苑五級火｜大埔社區中心臨時庇護中心停運 使用者均已遷往應急住宿
更新時間：20:17 2025-12-10 HKT
大埔宏福苑五級火慘劇，釀成過百人死亡，逾千戶居民家園盡毀。政府早前安排居民於大埔社區中心的臨時庇護中心暫住，大埔民政事務處今日（12月10日）表示，使用者已全部遷往政府為大埔宏福苑受影響居民安排的應急住宿，因此該庇護中心已停止運作。
至於設於大埔社區中心地下的中央物資站和服務中心，則會繼續維持服務（每日早上8時至晚上10時）。
截至昨日（12月9日）上午，共有1431名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2530名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。當局仍於東昌街社區會堂設置臨時庇護中心，會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。
