Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港婦澳門賭場竊$15萬籌碼 男賭客「搏殺」逾1小時才發現 司警閃電拘人

突發
更新時間：19:37 2025-12-10 HKT
發佈時間：19:37 2025-12-10 HKT

澳門一名男賭客早前在賭枱「搏殺」逾1小時後，才發現自己斜孭袋及內裏的15萬元籌碼被竊走，報警求助。當地司警經調查後，迅速拘捕一名涉案52歲香港婦人，揭發她趁受害人專注賭局之際，用外套作掩護偷走斜孭袋。

澳門傳媒報道，指受害男子當日凌晨約1時在路氹一賭場賭百家樂，期間將一個斜孭袋放在櫈底，袋內有三個各值5萬港元的籌碼。隨後，涉案婦人趁受害人「搏殺」時，從背囊取出一件外套遮掩，蹲下偷走斜孭袋，隨即離開賭場。至凌晨3時許，受害人始發現斜孭袋不翼而飛，報警求助。

澳門司警接報後隨即調查，在1小時內在賭場附近拘捕涉案香港婦人，在其身上起回3個籌碼，至於斜孭袋則在賭場周邊被發現。涉案港婦姓李，52歲，報稱侍應，被捕後拒絕合作，司警已落案控以加重盜竊罪，案件昨日（12月9日）已移送檢察院偵辦。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
10小時前
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
00:48
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
社會
6小時前
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 省政府成立事故調查組徹查
即時中國
4小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
3小時前
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
7小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
8小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT