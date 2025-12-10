港婦澳門賭場竊$15萬籌碼 男賭客「搏殺」逾1小時才發現 司警閃電拘人

澳門一名男賭客早前在賭枱「搏殺」逾1小時後，才發現自己斜孭袋及內裏的15萬元籌碼被竊走，報警求助。當地司警經調查後，迅速拘捕一名涉案52歲香港婦人，揭發她趁受害人專注賭局之際，用外套作掩護偷走斜孭袋。

澳門傳媒報道，指受害男子當日凌晨約1時在路氹一賭場賭百家樂，期間將一個斜孭袋放在櫈底，袋內有三個各值5萬港元的籌碼。隨後，涉案婦人趁受害人「搏殺」時，從背囊取出一件外套遮掩，蹲下偷走斜孭袋，隨即離開賭場。至凌晨3時許，受害人始發現斜孭袋不翼而飛，報警求助。

澳門司警接報後隨即調查，在1小時內在賭場附近拘捕涉案香港婦人，在其身上起回3個籌碼，至於斜孭袋則在賭場周邊被發現。涉案港婦姓李，52歲，報稱侍應，被捕後拒絕合作，司警已落案控以加重盜竊罪，案件昨日（12月9日）已移送檢察院偵辦。