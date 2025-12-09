長沙灣青山道3漢武鬥掟枱凳舞鋸刀 女中豪傑淡定叫「唔好打」

網上今日流傳兩條影片，拍下在長沙灣青山道晚上發生三男打鬥事件。片中顯示三名男子在後巷武鬥，一名藍衫男持鋸刀揮舞，另有兩名黑衫男向他掟枱凳，來勢洶洶，還有一名穿圍裙紮馬尾的女子在場，看到三男打鬥，不只沒有避開，更不時出手勸止，又大喝「唔好打」，被網民讚夠冷靜，膽色過人。

片中顯示三男在理髮店後巷發生爭執，其後動武，藍色男擸起一把鋸刀揮舞，而兩名黑衫男又向他掟凳，掟枱，藍衫男就不斷用鋸刀揮來揮去，有網民見狀擔心「手鋸 一嘢介（鎅）落條頸度就可以上天堂」。三男打鬥聲拆天，由小巷打到大街，當中一名穿圍裙的馬尾姐，從理髮店跑出來勸交。只見她毫不避忌，不但沒有躱開，還出手阻止三人動粗，其間喝叫「唔好打」，有網民力讚馬尾姐「女中豪傑」，又稱「個鋪頭呀（阿）姐仲好野，夠冷靜，睇嚟見慣風聲（腥）血雨嘅大場面，呢啲只係濕濕碎小兒科」。

途人及馬尾姐調停失敗後，三人繼續互相指罵、其中一個黑衫男更「㷫」到除衫繼續與藍衫男對罵，擸凳打鬥，其間有人大叫：「報警！」三男返回理髮店前，馬尾姐拉下店舖鐵閘，他們逐漸冷靜下來，嘈吵聲漸減，影片至此結束。

警方表示，12月6日晚上約11時半，43歲姓張女子，與姓謝（55歲）男子及姓蕭(51歲)兩名被捕男子是認識的，但兩名被捕男則互不認識。張女邀請蕭男到自己的商舖用餐後，兩人到後巷洗碗，期間謝男與另一名被通緝的男子突然在後巷出現，兩人均有酒意。

其後三男發生爭執，互相推撞，被通緝男子用摺凳襲擊蕭男，其後謝男與被通緝男子繼續襲擊蕭男，張女報警求助。警方接報到場後，被通緝男子逃離現場，警方以公眾地方打鬥拘捕謝男及蕭男，兩人分別面及前臂受傷清醒送往明愛醫院治理。兩名現正保釋候查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。