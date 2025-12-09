Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣青山道3漢武鬥掟枱凳舞鋸刀 女中豪傑淡定叫「唔好打」

突發
更新時間：15:56 2025-12-09 HKT
發佈時間：15:56 2025-12-09 HKT

網上今日流傳兩條影片，拍下在長沙灣青山道晚上發生三男打鬥事件。片中顯示三名男子在後巷武鬥，一名藍衫男持鋸刀揮舞，另有兩名黑衫男向他掟枱凳，來勢洶洶，還有一名穿圍裙紮馬尾的女子在場，看到三男打鬥，不只沒有避開，更不時出手勸止，又大喝「唔好打」，被網民讚夠冷靜，膽色過人。

片中顯示三男在理髮店後巷發生爭執，其後動武，藍色男擸起一把鋸刀揮舞，而兩名黑衫男又向他掟凳，掟枱，藍衫男就不斷用鋸刀揮來揮去，有網民見狀擔心「手鋸 一嘢介（鎅）落條頸度就可以上天堂」。三男打鬥聲拆天，由小巷打到大街，當中一名穿圍裙的馬尾姐，從理髮店跑出來勸交。只見她毫不避忌，不但沒有躱開，還出手阻止三人動粗，其間喝叫「唔好打」，有網民力讚馬尾姐「女中豪傑」，又稱「個鋪頭呀（阿）姐仲好野，夠冷靜，睇嚟見慣風聲（腥）血雨嘅大場面，呢啲只係濕濕碎小兒科」。

途人及馬尾姐調停失敗後，三人繼續互相指罵、其中一個黑衫男更「㷫」到除衫繼續與藍衫男對罵，擸凳打鬥，其間有人大叫：「報警！」三男返回理髮店前，馬尾姐拉下店舖鐵閘，他們逐漸冷靜下來，嘈吵聲漸減，影片至此結束。

警方表示，12月6日晚上約11時半，43歲姓張女子，與姓謝（55歲）男子及姓蕭(51歲)兩名被捕男子是認識的，但兩名被捕男則互不認識。張女邀請蕭男到自己的商舖用餐後，兩人到後巷洗碗，期間謝男與另一名被通緝的男子突然在後巷出現，兩人均有酒意。

其後三男發生爭執，互相推撞，被通緝男子用摺凳襲擊蕭男，其後謝男與被通緝男子繼續襲擊蕭男，張女報警求助。警方接報到場後，被通緝男子逃離現場，警方以公眾地方打鬥拘捕謝男及蕭男，兩人分別面及前臂受傷清醒送往明愛醫院治理。兩名現正保釋候查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
8小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
20小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
4小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
4小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
3小時前