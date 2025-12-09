日本青森7.5級地震｜行程未受阻如常出發赴日旅遊 港人旅客：考慮買「地震包」

日本青森縣外海於12月8日深夜發生7.5級地震，當地氣象廳更一度對北海道、青森和岩手等地沿海地區發布海嘯警報。今日（9日）早上，有港人旅客如常出發前往日本旅遊，有旅客直言到日本旅遊的地方距離青森縣較遠，不太擔心遇上地震，但會留意日本當地警報，並考慮購買「地震包」。

港人黃小姐於今早出發前往日本福岡旅遊6天，她指知道有朋友在日本東京亦感到有震感，但自己早於3個月前已預訂機票和酒店，不想臨時取消行程。她又指自己的旅遊目的地福岡，與發生地震的青森縣附近有一段距離，直言：「還好冇話好擔心，會留意當地新聞同警示，落機後亦睇情況，考慮（去便利店）買個地震包。」

陳女士與家人出發到大阪，她坦言較擔心地震引發的海嘯，幸日本當局清晨全面解除海嘯警報，她才比較放心。對於會否擔心餘震？陳女士自言有少許擔心，但已買了機票，「冇計，都要去，最怕係海嘯啫。」她將會逗留大阪5日。

另一位港人旅客何先生，跟團出發到日本關西旅遊6日。他坦言出發前沒看新聞，不知道青森縣外海發生地震，但相信旅遊期間不會受地震影響，「日本啲樓震咗幾十年啦，有事嘅話，嗰啲人早就唔掂啦，完全唔使擔心！」

香港入境事務處表示，獲悉青森縣外海地震事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐札幌總領事館及旅遊業監管局了解情況。入境處稱，至今未有接獲港人求助，會繼續與公署、總領館及旅遊業監管局保持聯繫，密切留意事態發展。

處方呼籲身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。