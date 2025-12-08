宏福苑五級火｜警就6屋苑棚網涉行使虛假文書展開調查 包括碧瑤灣及清麗苑

大埔宏福苑發生五級大火，當局揭發有人將不合規的棚網，與合規的棚網混合使用，事件震驚全港，令多名已搭建棚架及棚網維修大廈的業主對棚網質量是否合格深感擔憂。早前警方表示有屋苑維修時使用的棚網涉及行使虛假文書，警方指至今已經就6宗案件展開調查，分別涉及西區碧瑤灣、柴灣峰華邨、北角富澤花園、深水埗怡閣苑、長沙灣清麗苑及紅磡萬高花園大廈，案件列作「求警調查」，交由港島總區重案組調查，暫未有人被捕。

上周四（4日）警方接獲市民報案，指紅磡信用街2號萬高花園大廈B座的棚架圍網的檢驗證書懷疑造假。據了解，警方檢取一張由「濱州市檢驗檢測中心」發出的棚網阻燃合格檢測報告。

警方早前就宏福苑大火先後拘捕15人，包括宏福苑維修工程大判工程公司、工程顧問公司，和二判棚架及外牆維修公司人員，涉嫌誤殺。警方其後在宏福苑20個棚網樣本中，發現7個未達到阻燃測試標準，大多位於較難觸及的位置，當中處於唾手可得位置的樣本合格率較高，而在較難取樣地方所得的樣本不合格率則大得多。政務司司長陳國基當時在記者會上表示，涉案人士混合使用合標準和不合標準的圍網，以逃避政府檢測，手法狡猾，而且處心積慮。