石硤尾兩漢碰撞釀爭執 躁男打人再當街持刀追嚇 對方驚呼「報警啊」｜有片

石硤尾窩仔街港鐵站B1出口外，今日（12月8日）下午1時許，深水埗警區人員執行職務期間，發現兩名男子因身體碰撞爭執。其間，67歲姓關男子追逐受害人後，不僅手腳並用襲擊對方，其後更以一鎅刀指嚇及企圖襲擊受害人。

警員隨即制止，經初步調查，關男涉嫌企圖傷人被捕，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。至於受害人為64歲姓黃男子，報稱手腳受輕傷，清醒被送往明愛醫院治療。

網上片段所見，當時兩名男子於窩仔街馬路上爭執，期間黑衫男疑情緒激動，從背囊拿出一把懷疑鎅刀物體，向對方步步進逼威脅，灰衫老翁見狀隨即舉手擋開並後退，並重複大叫「有刀啊」、「報警啊」，途人聞聲紛紛張望。

至片段最後，一部私家車駛近，疑似司機想制止雙方，惟此時片段戛然而止，未拍攝到後續制服過程。