市面一款無線雷射筆有潛在危險 海關搜查零售商入口商 籲消費者停用

香港海關今日（12月8日）提醒市民留意一款有引致受傷的潛在危險的無線雷射筆，為安全起見，市民應停止使用。海關亦派員搜查涉案零售商及入口商，檢獲3枝該款無線雷射筆，並向他們發出禁制通知書，禁止繼續出售該款不安全無線雷射筆。

海關人員早前巡查並試購多款無線雷射筆作安全測試，結果發現其中一款在電池短路的情況下，其可觸及外殼的溫度測試結果達78.4℃，超過了允許的限值（即58℃）的35%，因而不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。

該款不安全無線雷射筆的正面。海關圖片

此外，該無線雷射筆附有「3R類雷射筆產品」標籤，但測試結果顯示該產品屬雷射輸出功率等級較強的3B類。因此，有關零售商及入口商涉嫌違反《商品說明條例》。

海關人員其後搜查涉案的零售商及入口商，檢獲3枝該款無線雷射筆，並向他們發出禁制通知書，禁止繼續出售該款不安全無線雷射筆。海關人員亦到全港各區巡查，暫沒有再發現該款無線雷射筆出售。案件仍在調查中。

該款不安全無線雷射筆的背面。海關圖片

海關建議市民，於選購及使用無線雷射筆時，應注意：

選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的無線雷射筆，包括防止過度充電、過高電流及電池溫度保護裝置；

將無線雷射筆放置於空氣流通的地方充電，以避免阻礙電池散熱，增加電池短路着火的風險，正在充電的裝置亦不應擺近衣物等易燃物品；

避免長時間充電，當無線雷射筆完全充電後，應拔走插頭；及

雷射筆所發出的光束有機會損害眼睛和皮膚，在任何情況下都不應將雷射筆的光點射向眼睛。

海關強調，一直致力保障消費者的權益，不時在市場巡查及抽取消費品樣本進行安全測試，以確保消費品達到合理的安全程度。