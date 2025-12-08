Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

市面一款無線雷射筆有潛在危險 海關搜查零售商入口商 籲消費者停用

突發
更新時間：19:12 2025-12-08 HKT
發佈時間：19:12 2025-12-08 HKT

香港海關今日（12月8日）提醒市民留意一款有引致受傷的潛在危險的無線雷射筆，為安全起見，市民應停止使用。海關亦派員搜查涉案零售商及入口商，檢獲3枝該款無線雷射筆，並向他們發出禁制通知書，禁止繼續出售該款不安全無線雷射筆。

海關人員早前巡查並試購多款無線雷射筆作安全測試，結果發現其中一款在電池短路的情況下，其可觸及外殼的溫度測試結果達78.4℃，超過了允許的限值（即58℃）的35%，因而不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。

該款不安全無線雷射筆的正面。海關圖片
該款不安全無線雷射筆的正面。海關圖片

此外，該無線雷射筆附有「3R類雷射筆產品」標籤，但測試結果顯示該產品屬雷射輸出功率等級較強的3B類。因此，有關零售商及入口商涉嫌違反《商品說明條例》。

海關人員其後搜查涉案的零售商及入口商，檢獲3枝該款無線雷射筆，並向他們發出禁制通知書，禁止繼續出售該款不安全無線雷射筆。海關人員亦到全港各區巡查，暫沒有再發現該款無線雷射筆出售。案件仍在調查中。

該款不安全無線雷射筆的背面。海關圖片
該款不安全無線雷射筆的背面。海關圖片

海關建議市民，於選購及使用無線雷射筆時，應注意：

  • 選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的無線雷射筆，包括防止過度充電、過高電流及電池溫度保護裝置；
  • 將無線雷射筆放置於空氣流通的地方充電，以避免阻礙電池散熱，增加電池短路着火的風險，正在充電的裝置亦不應擺近衣物等易燃物品；
  • 避免長時間充電，當無線雷射筆完全充電後，應拔走插頭；及
  • 雷射筆所發出的光束有機會損害眼睛和皮膚，在任何情況下都不應將雷射筆的光點射向眼睛。

海關強調，一直致力保障消費者的權益，不時在市場巡查及抽取消費品樣本進行安全測試，以確保消費品達到合理的安全程度。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
4小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
6小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
5小時前
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
20小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
10小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
9小時前
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」，指因傳媒報道受壓。王仁昌攝
張柏芝作供兩度激動落淚 嘆因傳媒報道承受壓力 稱若不出庭便「啞口食黃蓮」
社會
5小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
14小時前
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
飲食
7小時前