宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪 下周五以最高榮譽喪禮舉殯

大埔宏福苑五級火災造成傷亡慘重，其中隸屬沙田消防局的37歲消防員何偉豪英勇殉職。據知，政府已定於下周五（12月19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。完成儀式後，遺體將會安葬浩園。

殉職消防員何偉豪。消防處提供圖片

殉職的37歲何偉豪，入職消防已有9年，駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。他加入消防處前任職警隊機場特警，由於體能優異，被同袍暱稱「大隻豪」。他於11月26日在宏福苑地下位置負責滅火救援，至下午3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，救護員隨即為他急救和進行心肺復甦法，並轉送威爾斯親王醫院搶救，惜延至當日下午4時45分不治。

多名何偉豪的親友於火災「頭七」當日到災場外圍進行路祭，其間有約40名法師頌念佛經超渡亡靈。眾人手持白花低頭悼念，其後焚香鞠躬致祭，之後將白花擺放在草叢，有身穿制服的消防員當場灑淚，場面傷感。