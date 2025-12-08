Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪 下周五以最高榮譽喪禮舉殯

突發
更新時間：18:30 2025-12-08 HKT
發佈時間：18:30 2025-12-08 HKT

大埔宏福苑五級火災造成傷亡慘重，其中隸屬沙田消防局的37歲消防員何偉豪英勇殉職。據知，政府已定於下周五（12月19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。完成儀式後，遺體將會安葬浩園。

殉職消防員何偉豪。消防處提供圖片
殉職消防員何偉豪。消防處提供圖片

殉職的37歲何偉豪，入職消防已有9年，駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。他加入消防處前任職警隊機場特警，由於體能優異，被同袍暱稱「大隻豪」。他於11月26日在宏福苑地下位置負責滅火救援，至下午3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，救護員隨即為他急救和進行心肺復甦法，並轉送威爾斯親王醫院搶救，惜延至當日下午4時45分不治。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火｜遇難者「頭七」 殉職消防及死者家屬路祭 持白花悼念

多名何偉豪的親友於火災「頭七」當日到災場外圍進行路祭，其間有約40名法師頌念佛經超渡亡靈。眾人手持白花低頭悼念，其後焚香鞠躬致祭，之後將白花擺放在草叢，有身穿制服的消防員當場灑淚，場面傷感。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
4小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
6小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
5小時前
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
20小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
10小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
9小時前
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」，指因傳媒報道受壓。王仁昌攝
張柏芝作供兩度激動落淚 嘆因傳媒報道承受壓力 稱若不出庭便「啞口食黃蓮」
社會
5小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
14小時前
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
飲食
7小時前