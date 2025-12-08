大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦

大埔宏福苑五級奪命火，8座大廈中有7座陷入火海，釀成159人死亡，當中有70人住宏昌閣，消防處調查亦指最先起火為宏昌閣1至2樓棚架。陳小姐的父母住在宏昌閣低層單位，至今失聯，亦未找到遺體，料已罹難。她早上懷着悲痛心情到廣福社區會堂進行DNA採樣，希望可辨認出父母遺體，好讓至親安息。她透露今早進行口腔組織採樣過程約半小時，被告之需三至四星期才有化驗結果。

陳小姐指採樣後需三至四個星期才有化驗結果。梁國峰攝

「佢哋（工作人員）話唔知搵唔搵到遺體，有機會被水沖走，講咗好多可能性，依家唯有接受咗先。」陳小姐坦言好傷痛，「好想畀返個身份佢哋（父母）。」她又指招魂後，「在屋裡面搵到舊好細好細、縮到好細（遺骸），唔知係阿爸定阿媽嘅。」除了失去至親，善後工作亦令她身心俱疲，「仲有好多手續要辦，每一日都有好多嘢要自己排隊，就算搵親朋戚友代辦都唔可以，要我同妹妹拎住災民證去辦。」

她指「一戶一社工」並沒有幫到她很多，「其實有啲災民都仲未聯絡到社工幫手，每日都要自己去撲，有時朝早10點排隊，排到下午3點，但11點已經派完籌，之後又唔知幾時再派籌，我一日要行四區，去唔同地方申請基金。」

若一旦證實不到父母罹難，沒有死亡證如何是好？她坦言百感交集，「我都想知程序，但香港嘅政策又要跟返（程序），希望盡快解決，因為返工嘅返工，返學嘅返學，唔可以沒了期請假，我嚟咗新公司唔係做咗好耐，但公司都很體諒我，由第一日出事到依家，冇可能返到工，真係好影響生活。」