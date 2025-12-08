Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火│失聯者及未能辨認遺體家屬 今早到社區會堂作DNA採樣

突發
更新時間：10:30 2025-12-08 HKT
發佈時間：10:30 2025-12-08 HKT

大埔宏福苑五級奪命大火慘劇，釀逾百人死亡，部分遺體仍未確認身份。警方昨（7日）表示，已聯絡失聯者及未能辨認遺體的家屬，安排他們今日（12月8日）開始分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體。今早10時開始，在廣福社區會堂採樣，計劃兩日內完成。

今早9時許，已陸續有家屬到社區會堂採樣，警方傳媒聯絡隊人員在場協助。截至12月6日，大火已造成159人死亡，當中包括一名殉職消防員；另有31人仍失聯。目前，警方已拘捕21名工程相關人士。其中15人涉嫌誤殺被捕，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司、二判外牆工程公司；另有6名被捕人為消防裝置承辦商相關人士，涉嫌向消防處作出虛假陳述。

警方已完成所有7幢大廈內部範圍的搜索工作。由消防處牽頭的跨部門調查專組聯同政府化驗所人員，開始在火災現場檢取樣本進行化驗。

 

