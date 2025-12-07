大埔宏福苑五級火｜悼念處關閉義工離場 清潔工移走棄置花束

大埔宏福苑11月26日五級大火慘劇，造成過百人死亡。火警至周日（12月7日）已第12日，繼續有市民到廣福休憩處涼亭，獻花及折紙鶴悼念死難者。網上有義工發帖稱，悼念處將於周日深夜11時59分結束。警方回覆查詢時表示，警方與現場人士經商討及協調後，該批人士同意自行離開現場。

至周一（8日）早上，悼念處已清場，大量棄置的花束被放進多個垃圾袋，稍後由清潔工人清走。附近巴士站亦重新開放。

周日晚上約10時半，悼念區已停止接收新的花束和留言。晚上約11時，多名義工聯同食環署人員開始整理場內物資，將大量鮮花集中擺放一旁，準備稍後清理；而部分公仔、寵物玩具及包裝完好的食物則由義工分類，再交由非政府組織轉送至社福機構，供有需要人士使用。

至接近周一（12月8日）凌晨時間，仍有少量市民在便條紙留言，為災民打氣；同時現場義工陸續自行清理花壇，並「一抽二褦」帶走多袋物資，以恢復公園原貌；現場有警員在場駐守，整體氣氛平靜。

早前有報稱是義工在社交平台Threads稱，周日晚11時59分「正式關閉花壇及留言亭」，場內寵物用品將由動物義工回收；紙鶴與元寶將整合後化寶；公仔將轉交機構供給需要人士，強調「所有物資均不會丟棄，過程亦無衝突」。