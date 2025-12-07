Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署拘4人涉嫌網上煽惑他人 立法會選舉不投票或投無效票

突發
更新時間：12:36 2025-12-07 HKT
發佈時間：12:36 2025-12-07 HKT

廉政公署今日（7日）拘捕4名人士，他們涉嫌在2025年立法會換屆選舉（立法會選舉）期間，在社交平台留言煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》(《選舉條例》)第27A條。

4名被捕男子年齡介乎33歲至41歲。廉署表示，會依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署就本屆立法會選舉，以涉嫌干犯該罪行先後拘捕共11人，並落案起訴其中3人。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。廉署執行《選舉條例》，竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士擾亂選舉，必定會嚴正果斷執法，以捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實進行。

