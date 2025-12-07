立法會選舉︱宏福苑災民乘免費專車投票 盼選出新議員「真係幫到我哋」

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選舉事務處因應大埔宏福苑火災，調整區內三個投票站位置，並安排免費接駁交通接載選民。有宏福苑災民和鄰近廣福邨的居民到投票站投票，他們直言心情沉重，期望選出新一屆立法會議員繼續跟進火災情況，包括制度上的改革和整個建造業的監管等。

宏福苑居民林先生，今早到位於香港教師會李興貴中學的投票站投票，他直言大火並未影響自己的投票意向，「之前定咗投票畀邊個，（投畀）對香港發展最有利嗰個」。林先生的宏福苑單位在大火中付之一炬，現時遷到上水暫住。他大讚政府支援非常好，又相信火災日後的跟進工作「政府一定會做」。他特別關注建造業的監管方面，認為需要作出改革。

另一位宏福苑居民譚先生，乘坐選舉事務處提供的免費接駁小巴到達投票站。他指有關安排相當方便，又指期望選出新議員，「真係幫到我哋市民、幫到宏福苑居民，能夠落實畀返個新居所我哋」，並「跟進大維修成個流程」。

此外，居於廣福邨的選民黃先生亦到香港教師會李興貴中學投票站投票，他指自己有不少親友居於宏福苑，發生五級大火令他感到心情沉重，希望投票選出新一屆立法會議員，「幫吓香港人爭取...啲經濟，凝聚香港」，又認為必須跟進五級火事件，「跟進就係更加查根究底！」他坦言火災影響投票意向，「本身有心儀嘅（候選人），但會睇多咗政綱，真係為我哋香港嘅」。

廣福邨居民梁女士同樣指受火災影響，「心情會唔好」，但希望選出「新議員幫到市民、幫到民生」；亦相信政府會繼續跟進火災情況，「咁大型嘅事，係需要慢慢處理」。

