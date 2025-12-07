立法會選舉 ‧ 新界東北︱大埔3投票站受大火影響遷址 選舉事務處免費交通接載選民
2025年立法會換屆選舉今日（7日）舉行，當中新界東北地方選區受大埔宏福苑大火影響，區內其中三個原先設於大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂和大埔社區中心的投票站，分別遷到香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校，以及羅定邦中學。選舉事務處為方便選民，於今日投票時間內安排免費接駁交通，接載選民前往新票站投票。
選舉事務處於今日投票時間內安排的免費接駁交通，包括：（一）來往廣福邨、大埔滘一帶及大埔墟港鐵站與香港教師會李興貴中學投票站；（二）來往廣福邨及大埔崇德黃建常紀念學校投票站；以及（三）來往大埔社區中心與羅定邦中學投票站。
今早所見，陸續有市民乘坐選舉事務處安排的免費接駁交通，到該三個投票站投票。
