珍惜生命｜鑽石山15歲少女遭鎅刀傷手 同齡女友人涉助自殘被捕

突發
更新時間：06:09 2025-12-07 HKT
發佈時間：06:09 2025-12-07 HKT

鑽石山發生傷人案。周六（6日）晚上11時許，警方接獲一名男子報案，指其15歲女兒下午5時許，在鑽石山荷里活廣場內，遭人用鎅刀割傷手部，留有大約3厘米傷。女事主清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

警方調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名15歲少女，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進。

據了解，女事主與被捕女子為朋友關係，懷疑有人因情緒問題不開心，另一名女子協助對方𠝹手自殘。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

