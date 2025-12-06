大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱

大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，外界質疑工程期間吸煙問題或與火勢迅速蔓延有關，各區屋苑隨即提高警覺。沙田火炭老牌屋苑穗禾苑正進行大型維修，其承建商「富林工程營造有限公司」率先收緊紀律，推出「上棚前搜身」及「舉報獎勵」措施，嚴禁工人在竹棚及外牆範圍吸煙。

工人上棚前要搜身 煙、火機一律禁帶

今日（6日）凌晨網上流傳兩張公告，其中一張由富林發出，指有穗禾苑J座住戶本月4日發現拆棚工人在樓層範圍內吸煙，向管業處舉報。富林調查後證實事件屬實，公司對事件高度重視，已即時解僱涉事工人，並永久禁止其於穗禾苑地盤工作。

舉報即獲$2,000獎金 住戶將獎金轉贈宏福苑災民

通告又指，為防止類似事件再次發生，富林將採取加強措施，包括增派管工人員進行突擊巡查、加強工人安全及紀律培訓，提高守則意識，以及鼓勵所有地盤員工及工人互相提醒及監察，共同維護安全工作環境。

通告中提到，富林按舉報制度向該名住戶發放2,000元獎金，惟住戶決定把款項以「穗禾苑居民」名義捐予宏福苑火災受影響家庭。富林將安排捐款，並提供收據作公開備案。

穗禾苑管業處亦向住戶發「重要通告」交代事件，並感謝舉報者提供資料，有效遏止地盤吸煙問題，並強調屋苑安全「有賴每一位住戶共同維護」，呼籲居民繼續監察並即時反映違規情況。管理處稱，必責成富林嚴格執行地盤禁煙措施，包括外牆、竹棚及大廈任何範圍。