大埔宏福苑五級火｜屋宇署指示逾200幢大維修私樓下架棚網 其中115幢已完成

大埔宏福苑五級火造成逾百人死亡，棚網問題被視為火災快速蔓延元兇之一。屋宇署表示，已指示超過200幢正進行大維修的私人樓宇將棚網下架，其中115幢已完成下架。

為保障公眾安全，以及釋除正進行外牆大維修業主及住戶疑慮，發展局局長甯漢豪於十二月三日宣布，所有正進行大維修的樓宇，均須於今個星期六或之前將棚網移除。

屋宇署周五（5日）表示，已指示超過200幢大維修私人樓宇將棚網下架。截至目前，已有115幢私人樓宇完成下架，屋宇署將持續跟進。如屋苑涉及範圍廣泛，或因其他技術原因未能在星期六或之前完成，屋宇署會審視個別情況，彈性處理。

署方又指，已特別要求承建商移除棚架上的保護網前及後，必須確保棚架上無任何物料或鬆脫物，棚架安全穩固，以確保公眾安全。

深水埗怡閣苑、觀塘安基苑已完成拆除棚網

就四個居屋屋苑，政府新聞稿指，深水埗怡閣苑和觀塘安基苑已於今日完成拆除棚網。審查組會繼續監察其餘兩個居屋屋苑（沙田穗禾苑和深水埗清麗苑），以及租置屋邨柴灣峰華邨的工作進度。

就工務工程下的樓宇方面，建築署已完成移除轄下18個項目的棚網。屋宇署會爭取在下星期發出新的作業備考，要求所有棚網物料經過指定的檢測所檢測並確定合格後，才可以再上架。