珍惜生命｜馬鞍山新港城情困婦墮樓 當場不治

突發
更新時間：12:21 2025-12-04 HKT
發佈時間：12:21 2025-12-04 HKT

馬鞍山有人墮樓死亡。今日（4日）早上6時26，鞍誠街18號新港城一名女子由高處墮下，倒臥在大廈平台上不省人事，保安員報警。救援員到場，惜發現女事主已當場死亡。警方沒有檢獲遺書，經調查後證實女死者為66歲姓詹婦人，相信她受感情問題困擾，從單位墮下輕生，其死因有待驗屍確定。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

