珍惜生命｜馬鞍山新港城情困婦墮樓 當場不治

馬鞍山有人墮樓死亡。今日（4日）早上6時26，鞍誠街18號新港城一名女子由高處墮下，倒臥在大廈平台上不省人事，保安員報警。救援員到場，惜發現女事主已當場死亡。警方沒有檢獲遺書，經調查後證實女死者為66歲姓詹婦人，相信她受感情問題困擾，從單位墮下輕生，其死因有待驗屍確定。

