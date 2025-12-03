大埔宏福苑五級火｜貓咪疑火海中逃出生天 愛協及時捕獲證實仍健康

大埔宏福苑五級大火釀成過百人死亡，亦有不少動物葬身火海或與主人失散，香港愛護動物協會連日來都在協助倖存動物與主人重聚。愛協今日（12月3日）表示，連日清晨捕獲一隻懷疑逃出火場的家貓，雖然健康但情緒不穩定，目前已將貓貓安排到愛協中心休息，以待進一步安排。

愛協表示，早前於宏福苑外圍設置數個捕貓籠，希望能捕捉可能從受災大廈逃出的貓隻。今日清晨，其中一個籠內發現一隻唐貓。貓貓沒有剪耳或晶片，有機會為家養貓，但亦不排除該貓原本為當區街貓。有附近居民聯絡愛協，表示有機會是平日一直餵食的貓貓。

相關報道：大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士

經初步觀察，貓貓整體健康狀況正常，但目前十分怕人，情緒亦較不穩定。基於大埔現時的環境仍不穩，愛協會先安排牠在青衣中心休息及適應環境，稍後再作進一步安排，例如為牠尋找合適領養家庭。即使有機會為街貓，暫時亦不宜將牠放回原居地。

愛協強調會繼續更新貓貓情況，並相關居民保持聯絡，作出適當跟進，呼籲市民毋須擔心貓貓。