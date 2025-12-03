大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作

大埔宏福苑五級大火造成嚴重死傷，宏昌閣二樓一單位內，一名婆婆與照顧她多年的外傭雙雙不幸葬身火海，令不少市民深感難過。婆婆的女兒Agnes在公教頻道憶述女兒憶述驟失至親的悲痛歷程，感謝香港市民，「與哭泣的一起哭泣」，又呼籲生者振作，因為「這條路很漫長」。

曾抱一絲希望 「希望她參加了教會活動，不在家中」

Agnes與母親同為天主教徒。事發當日（11月26日），她身在加拿大多倫多，半夜接到胞弟來電，指「媽咪嗰座樓起火。」她隨即查看新聞，見火勢猛烈，心知不妙，因為火勢在底層最猛烈，而婆婆正正住在二樓。不過，她當時仍懷抱一絲希望，「希望她參加了教會活動，不在家中」，於是馬上通知親友祈禱，盼母親及外傭能平安逃生。

在港親友、教友及神父多方協助尋找，但一直沒有消息。直至她準備赴彌撒前不足10分鐘，親友來電指警方尋獲母親的手袋及證件，確認已不幸罹難。這突如其來的訊息令她「未消化到，唔識喊」，並立即通知兩名女兒，其中細女悲痛哭泣，「喊得好利害」。她當時仍期望外傭能倖免，但最終亦證實遇難。

回港遇的士司機 竟與亡母返同一教會：「主的安排」

Agnes在十多小時航程中不斷追問：「點解會咁大火？點解會係我？」抵港後乘的士前往家中途中，竟發現司機正是母親教堂的教友，並從中知道和獲得了周守仁樞機與甘浩望副主教的代禱祝福。她形容，這段巧合像是一份「主的安排」，令她稍得安慰。

她坦言，信仰讓她理解「塵世是暫居的」，錯愕與悲痛仍在，但提醒自己現世的痛苦只是短暫，「死者已矣，條路幾漫長，但要走落去。」她並呼籲社會在災難後「互相包容、互相體諒」。

感謝香港市民「與哭泣的人一起哭泣」

Agnes感謝所有前線人員，以及無數素未謀面的香港人：「好多香港市民同我哋一齊經歷，與哭泣的一同哭泣。」她說，這段路「好難捱」，但不是孤單面對，「係成個城市陪住捱。」

另外，婆婆的鄰居阿Will曾表示，因未能救回婆婆主僕二人而深感自責。Agnes接受媒體訪問時，感謝對方守望相助：「真係唔使內疚，你救咗兩個人，已經盡晒力。如果你再衝入去，可能三個都冇命。」她亦感激Will提供細節，讓她知道外傭在最後一刻仍緊守在母親身旁，握着她、呼喚她逃離，讓她能夠釋懷。