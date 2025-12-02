大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民分享逃生驚險8分鐘 怒斥：是誰喪心病狂令火警鐘不響

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，釀成過百人死亡。消防處經調查後，直指大火期間，宏福苑8座大廈的火警鐘均失效，沒有發出聲響。今日（12月2日）頭七，有最先起火大廈宏昌閣的居民分享火警時大門閉路電視片段，顯示短短8分鐘內，走廊便已被濃煙充斥，相當驚險，又怒斥 「是誰喪心病狂令火警鐘不響」。

這名居民在Facebook群組「宏福苑居民交流群組」分享逃生一刻，表示自己居住宏昌閣中層。事發當日下午約2時52分，他在家中聞到燒焦味，檢查後發現氣味來自門口。他立即與兩位街坊查看後樓梯，發現兩邊均有白煙向上升。他意識到火警可能來自樓下，判斷向下逃生可能遇險，而煙向上蔓延亦不宜往上走。

相關報道：大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕

他隨即大叫「火燭快走」，並拍鄰居門示警，同時按動火警鐘，卻發現警鐘完全沒有聲響。情急之下，他與三位鄰居決定乘搭電梯逃生。「電梯門打開沒有煙沒有臭味，我跟鄰居說『博唔博』？大家二話不說入了電梯。」約幾十秒後抵達地下，眾人即跑出大廈，此時已見屋頂冒出濃煙，直言「心中想大鑊，大鑊，大大鑊」。

該居民提供的門前閉路電視片段顯示，從發現異樣到走廊完全被濃煙充斥，僅歷時約八分鐘。他憤怒質問：「今次我想講，警鐘不響，是重災原因。是誰喪心病狂，令消防鐘不響？」他又回想逃生過程稱，若當時猶豫多三分鐘，可能已無法逃出，無奈道：「心中鬱結，是未能帶街坊離開。」

相關報道：大埔宏福苑五級火｜宏建閣CCTV片曝光！網傳住戶狂敲火警鐘唔響 網民：想自救都唔得

截至周二（12月2日），大火造成156人死亡，包括一名殉職消防員，另有約30人失聯；至於傷者則有79人，包括經治療後均已出院的12名消防員。警方又指，增至15人涉誤殺被捕，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司相關人士，部份人同時被廉政公署拘捕。