新蒲崗餐廳失火濃煙湧上護老院 數十長者急疏散 女院友不適送院

突發
更新時間：07:15 2025-12-02 HKT
發佈時間：07:15 2025-12-02 HKT

新蒲崗發生火警。今日（2日）清晨5時許，崇齡街63至89號地下一間餐廳發生火警，據報後巷有濃煙冒出。

消防接報後迅速到場，發現濃煙波及樓上一間護老院，立即協助數十名行動不便的長者撤離至地面安全位置；消防同時向起火處開喉灌救，火勢受控並迅速被撲滅。

事件中兩名長者懷疑吸入濃煙不適，其中一人一度嘔吐，由救護車送院檢查。消防正調查起火原因。

警方指，早上5時20分接獲多宗報案，指崇齡街85號後巷有煙冒出，懷疑發生火警。人員接報到場，消防將火救熄。經初步調查，相信因上址一餐廳煮食爐搶火引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。

一名姓黃（79歲）女院友吸入濃煙不適，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。事件中約30人自行疏散到安全位置。

