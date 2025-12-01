Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜災民接香港寬頻推銷續約電話 批職員無顧及感受 香港寬頻：深表歉意已加強內部指引

突發
更新時間：16:27 2025-12-01 HKT
發佈時間：16:27 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五級大火釀成逾百人死傷，全城悲痛。有災民表示慘劇發生後，其親友正在深切治療部留醫，但仍接到香港寬頻（HKBN）職員推銷續約的電話，「係咪冇睇到新聞？？好想知我哋屋企都冇埋，仲要問續唔續約？」香港寬頻回覆《星島頭條》查詢時表示，對於近日有居民接到銷售聯絡深表歉意，公司已立即加強內部指引，確保所有客戶溝通均保持尊重與適切。

相關新聞 : 大埔宏福苑五級火｜至今146死79傷 家屬返回災場路祭

近日有大埔宏福苑災民於網上表示，大火慘劇發生後，家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，惟電訊公司職員仍致電推銷，批評香港寬頻的處理手法沒有顧及災民情況及感受，令人痛心。

香港寬頻回覆《星島頭條》查詢時表示，火災發生後公司已迅速籌集緊急物資送往庇護中心，並派出義工團隊在現場提供協助，全力支援居民當前所需。對於近日有居民接到銷售聯絡深表歉意，公司已立即加強內部指引，確保所有客戶溝通均保持尊重與適切。

香港寬頻又表示，會為所有受影響的宏福苑居民自動豁免固網寬頻及家居電話服務月費，直至另行通知，有關系統將自動處理相關寬免，居民毋須申請。另外，香港寬頻同時宣布，免費提供 5G 流動路由器及本地數據 SIM 卡，協助居民保持對外聯繫；所有流動服務客戶可即時升級至無限數據及通話用量，有效期至今年 12 月 31 日。

