屯門怡樂花園火警│三座樓宇搭棚網大維修 居民變「網中人」恐成宏福苑翻版

大埔宏福苑五級火災敲響棚架和圍網的警鐘，屯門怡樂花園第一座今（1日）晨發生火警，三座樓宇正搭棚和圍網進行維修，承辦商又與宏福苑同是宏業建築工程，居民嚇破膽，連忙走火警，幸有驚無險，沒釀成巨大火劫。

居民蔣太表示，怡樂花園三座樓宇正進行大維修，已進行了一年半時間，至今還未竣工，居民慘變網中人：「梗係驚慌，睇到宏福苑咁樣燒法，居民心情大受影響。」她表示，怡樂承辦商宏業建築工程同是宏福苑承辦商，受宏福苑火災影響，怡樂花園的工程被迫暫時停工，不知何時才能拆圍網。

她透露，居民昨晚才跟工程顧問公司開會，反映對大廈被棚架和圍網包圍的憂慮，擔心一旦火警，成為宏福苑翻版：「有居民好激動，但咁嘅環境冇辦法唔驚慌，棚架一日唔拆，一日都好驚慌。」

另一居民李小姐表示，今早火警是第一座有居民因煮食引致，幸無大礙，由於三座搭滿棚架，擔心會發生火警，有時憂心得難以安寢。她表示，怡樂花園的消防設施不足怡樂花園，部分座數沒有火警鐘和滅火器，一旦發生火警不堪設想。

居民秦先生指出，居住在第一座，今早火警他從27樓走落街暫避，是最早一批落樓居民。自從發生宏福苑五級火災後，居民對圍網安全分外擔心：「顧問公司話啲圍網安全，但公司會跟進。」