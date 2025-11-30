大埔宏福苑五級火｜老街坊擬離開居住逾40年舊社區 臨別慨嘆：唔知幾時再返嚟

大埔宏福苑五級火造成重大傷亡，居民痛失家園。有老街坊區先生雖然倖免於難，但他目睹居住42年的居所毀於一旦，不禁感慨萬分，直言今日過後就會離開大埔，擬將會轉去中轉屋居住，「都唔知幾時再返嚟」。不過，區先生反勉勵其他災民，「向前看，唔好向後看，條路要繼續行落去！」

區先生痛失42年的居所，他感慨「40幾年嘅嘢同一生人所有，都放晒喺屋企入面」，一下子全部失去。連日來他暫住東昌街體育館，稍後會轉去觀塘帝京酒店暫住，明日會到社區會堂取回回鄉證等證件，並到觀塘參觀中轉屋，預計可提供3個月住宿。對於即將離開大埔社區，今早（30日）他到宏福苑附近遙望屋苑，直言「懷緬」一番，又指「除非返嚟（那打素醫院）睇醫生，因為要定期攞藥，唔知幾時再返嚟」。

當日走火警情況至今歷歷在目，區先生指火警發生時，他與妻子在家中嗅到燶味，又聽到燒物件的聲響，兩人本來沒想到會發生巨災，於是隨便拿起少量隨身物品便離開單位。當時他考慮沿後樓梯落樓，最少需時10分鐘，但乘坐升降機只是30秒至1分鐘，於是他明知火警時不應乘坐升降機，也決定「搏一搏，就坐𨋢落去。」

未料當抵達大堂時，兩人一開門已有火及熱力撲面而至，「感覺上好似殯儀館焚化爐」。區先生隨即從左邊離開，恰巧有消防員到來，指引他們走火警的方向，終於靠牆邊走到大廈後方脫險。區先生續指，他乘坐升降機落樓時，剛巧一名女街坊亦打算乘搭升降機，惟她等待乘坐下一部升機落樓後，「門口啲火已經燒到唔可以走出去」，要行樓梯往2樓，再從後樓梯逃生門走出大廈。他形容：「再遲多一部𨋢唔知咩情況！」

