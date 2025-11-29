大埔宏福苑五級火│600名DVIU分隊進災場 協助確認遺體身份及搜證

大埔宏福苑五級奪命火，至今證實128人罹難，火警期間共接獲467宗失蹤人口求助，部份個案重覆，有約200多人情況未明，警方昨日（28日）在記者會上表示，會調動災難遇害者辨認組（Disaster Victim Identification Unit），簡稱DVIU，以死者身邊物件、身體特徵及DNA等，協助確認遺體身份。今(29日)早上警方便出動約600名災難遇害者辨認組人員到火場搜證。

經屋宇署人員登樓勘察結構是否安全，確認安全後，今(29日)清晨約300名身穿白色保護衣、戴白色頭盔及孭有一個寫有「DVIU」的黑色腰包的人員進入火場。至早上11時40分，第二批為數300名災難遇害者辨認組人員亦進入災場。他們將在火場堪察地形，進行前期調查工作，並搜索是否有人體殘肢、屍體或骨灰，記錄伏屍地點。另外，他們亦會留意遇害者是否留有遺物，以協助辨認死者的身份。

現場所見，火場地面竹枝滿地，煙霧瀰漫，大批災難遇害者辨認組人員開始登樓調查，有消防員則檢走相信為證物的物料。

災難遇害者辨認組主要職責：

1)災場搜尋與記錄

- 將現場以航拍圖劃分為5米×5米小格（類似座標網）。4人一小隊，直線並肩搜查，每次只處理一具遺體/殘肢，避免混亂。詳細記錄發現位置、時間、遺體狀態、身邊財物。使用RFID無線射頻辨識系統（與創科局合作研發，2015年起使用），電子標籤精準記錄遺體位置。

2)遺體處理與運送

穿全套白色保護衣、口罩、手套、橙色頭盔。每隊攜帶約10磅背包：大小屍袋（成人/兒童/殘肢）、木標桿、簡易挖掘工具、即影即有寶麗萊相機（避免家屬直接看到過於血腥的數碼相）、紙質表格、平板電腦。進出搜尋區必須消毒，遺體先入膠袋貼標籤，再入帆布屍袋，然後送臨時殮房。

3)殮房辨認與家屬協助，憑銀包、手機、衣物、飾物、紋身、身體特徵等辨認身份。必要時交政府化驗所提取指紋或DNA，並陪同驗屍官工作，最後由家屬作最終確認。